農委會農試所因衛星影像採購購買大陸衛星圖資，今（6）日才遭媒體質疑影響國家安全，農業網紅「一級嘴砲技術士」傍晚又接著在臉書發文表示，990萬元標案給一家資本額10萬元的「鉑星」，誰來確保其履約能力？質疑「基層謠傳上級長官有交代案子給鉑星」。對此，農委會表示，採購程序沒有違反相關規定。

一級嘴砲技術士發文指出，農委會透過鉑星向中國解放軍的關係企業，購買中國衛星拍攝的台灣衛星影像，但依據《政府採購法》規定，投標公司資本額不得低於招標金額10分之一，鉑星是成立3年的新公司，資本額僅10萬元，擺明就是一間白手套公司。他說，「基層謠傳上級長官有交代案子給鉑星，我說陳駿季副主委啊，你要不要出來說明一下是哪個長官有交代？」

農委會副主委陳駿季表示，此案是公開的國際標，經農試所檢視，其採購程序及廠商資格均無違反相關規定，因是開口合約，「拿到東西後才給錢」，不像一般營建採購案，應該與資本額多寡無關。

農試所主任秘書方怡丹則表示，依據採購法規定，只要不是工程會公告不良廠商，符合登記有案、公司營業項目等資格的廠商都可以投標，她不清楚所謂「公司資本額不得低於招標金額10分之一」的規定是從哪來的，採購法並未對投標廠商資本額與採購金額規定有對價關係。

方怡丹指出，採購法37條反而規定不得不當限制廠商投標，故不應用廠商資本額來認定其能力，除非是特殊或巨額之採購，需有相當財力、設備之廠商，可另定廠商資格，但衛星影像許多國家都有販賣，此採購案只是一般商用衛星圖資採購，也未達財務1億元、勞務2000萬元的巨額採購門檻，故未限定特殊資格。

(中時 )