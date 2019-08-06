民進黨即將修法增訂「中共代理人」條款，鬧得人心惶惶。台企聯新聞發言人孫德聰6日發表聲明，「強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家」。陸委會今日回應表示，政府研究中的「禁止中共政治代理人法」，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作。

針對台企聯指摘民進黨黨團修正兩岸條例規範「中共政治代理人」一事，大陸委員會今(6)日以三點回應。

（一） 近年中共以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，這是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，已制定反滲透法、外國代理人法等法律，這已是國際的趨勢。面對中共近年加強對我進行統戰、滲透，並透過代理人積極在臺營造統戰氛圍，已危害我國家安全與社會安定，推動「禁止中共政治代理人」相關法制，有其正當性、必要性。

（二） 鑒於部分民眾對於相關法案內容尚存有疑慮，朝野各界對於立法方向、規範態樣亦有不同意見，社會輿論也還在形成共識的階段，在未來立法過程中，本會將持續彙整專家學者及各界意見，並努力與社會大眾進行溝通，以使本項修法達到「合憲合法」、「完善可行」、「明確嚴謹」的目標，讓國家的民主防護網更為完整，維護我國家安全及人民福祉。

（三） 政府研究中的「禁止中共政治代理人法」，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸臺商投資經營及權益的問題，更沒有入罪臺商的問題。有關臺企聯指摘內容，對相關修法草案恐有誤解或遭誤導，我政府在未來立法過程中，會重視臺商的建言，建立共識，並加強相關溝通說明工作。

(中時 )