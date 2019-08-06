台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，黨章中提及「民意、專業、價值」施政準則，以「清廉、勤政、愛民」為從政守則。藍委李彥秀說，民眾黨剛成立，還在蜜月期，久了論述還是要具體清楚，否則經不起考驗；藍委柯志恩也認為，黨章只看到普世價值的名詞大集合，顯示柯P缺乏核心價值。

關於台灣民眾黨的黨章接受雙重黨籍，國民黨立委李彥秀說，柯P倉促成立政黨，每個細節都充滿選舉算計，融合藍綠就是要在短時間內抄短線，過去柯P批判政黨、討厭藍綠，現在策略先打綠再打藍，民眾黨剛成立還在蜜月期，但一個政黨不能永遠再打別，核心價值不能再模糊，不能只是兩岸一家親，偶爾道歉不道歉而已。

國民黨立委柯志恩指出，此舉為凸顯柯文哲柔性政黨形象，加入該政黨是因為關心特定議題，原本的黨派並不是考量重點。

柯志恩接著說，民眾黨雖然明示維護憲政體制，但不想在政策上多作著墨，改用普世價值、文青式等名詞大集合，尋求最大認同，目前為止，只是用法詞語不同，但在意涵上接近藍綠兩黨，柯P用最平和、安全的說法，實際上是因為不想觸碰細節。

先前組黨消息一傳開，光名字簡稱就讓外界意有所指地取郭台銘諧音，今天創黨大會上正式正名為民眾黨，柯志恩表示，柯P組黨某種程度是希望得到鴻海前董事長郭台銘的支持，刻意搭上郭台銘元素才讓創黨變得更具媒體效應，但又害怕與郭靠攏，因此開始走模糊地帶，在在顯示柯文哲缺乏中心主軸、核心價值的特質。她補充，目前有個立案的中國民眾黨簡稱也是民眾黨。

李彥秀提出觀察視角，她說，民眾黨剛成立，不到半年就要面臨選舉考驗，從北市立委補選就可得知，單靠柯P光環無法轉化成國會席次，因此柯P說要融合藍綠，借助其他政黨的候選人實力來擴大與突破，未來民眾黨推出的立委名單值得觀察。

(中時 )