知名上市公司燿華電子在前年發生重大工安意外，造成4死多傷的悲劇，檢方依業務過失致人於死罪嫌起訴時任燿華公司許姓總經理及胡姓總工安室處長等人，宜蘭地方法院6日做出一審判決，法官以被告所負責的業務與發生這起工安意外並無何相當因果關係，以及無從認定故意違反停工令等理由，判決許、胡2人及燿華公司無罪。

前年6月26日，燿華電子宜蘭廠發生因工廠人員未依排風、換氣、檢測等標準作業程序，讓簡姓工程師在毫無防備下進入廢水槽，致使槽內硫化氫濃度過高而昏迷，一旁負責戒護的許姓、謝姓等人見狀，情急之下冒險入槽救人，卻也一併當場昏迷，最後共造成4人不幸身亡，另有多名廠區員工身體不適就醫；宜蘭地檢署隨即成立專案小組展開偵辦，最後以業務過失致死、違反勞動檢查法等罪起訴許姓總經理及胡姓總工安室處長等人。

承審法官指出，此次工安事故起因於簡姓工程師為了撿拾不慎掉落慢混槽的管帽，卻沒有先透過現場許姓主管提出進入慢混槽的許可申請，也沒有實施含氧量等危害物或有害物氣體之濃度監測、以及沒有拿取相關設備、先執行抽風、配戴護具等動作便直接進入槽內，造成吸入硫化氫而昏迷，後續進入槽內救人的許姓等人員，也同樣都沒有依照標準程序便進入槽內，這才釀成不幸的事故。

法官因而認為，意外發生並不是被告胡姓處長沒有對員工施以安全衛生教育訓練及設置相關設施器材所導致，並沒有檢方所指稱的業務過失情節，簡姓工程師等4人之死亡，與胡姓處長所應盡的注意義務間並無何相當因果關係。

至於燿華宜蘭廠在工安事件發生後，未依職安署命令停工，許姓總經理及燿華公司所被控涉違反勞動檢查法，法官認為，因停工處分的文義不夠明確，導致停工處分所指的停工範圍出現不同的解讀方式，難以歸咎受處分公司燿華公司、許姓總經理與職安署人員對於停工命令產生完全相同認知。

此外，燿華公司在收到停工令後，立即先就發生事故的槽池本身停止運作，但因為考量到當時已產生的廢水含有藥液、藥水、重金屬等成分，如果不進行收線、依照規定流程處理，極可能會傷及現場人員的生命身體安全以及機械設備等，基於現場人員安全及避免造成環境汙染等考量，不得不先就已產生的廢水處理完畢，才會有廢水仍流入廢水處理廠等情形，屬於「不得不為之舉」，法官因而認為因而許姓總經理在主觀上並無何違反停工處分的意思，難以認定許姓總經裡及燿華公司有何檢方所指違反勞動檢查法之犯行。

(中時 )