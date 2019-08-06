蘇揆關切輕颱利奇馬最新動態，今天特別指示行政院災害防救辦公室，舉行跨部會前置情資研判會議。災防辦表示，依中央氣象局資料顯示，輕颱利奇馬8至10日期間影響台灣最劇，因應颱風夾帶強風豪雨衝擊，各級政府務必提高警戒，預先部署以積極周延做好各項整備因應措施。

災防辦今天邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，在交通部中央氣象局召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提高警戒做好整備工作。

災防辦表示，已請內政部加強測試各級政府災害資通訊設施，並督促所屬民政、警政及消防體系，配合地方政府進行預防性疏散撤離準備及災情查報，並對於易為孤島地區之區域，加強防汛整備，尤其考量弱勢族群及相關機構(老人安養中心等)防災應變需更強化，也請地方政府加強宣導並通報社福單位共同協助落實各項防颱作為。

(中時 )