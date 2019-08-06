檢調偵辦國安特勤私菸案，查出除了華航管理師黃湘媚有「搭便車」購買免稅保養精品外，另外涉案遭20萬元交保的華航空品處組長黃川禎，竟涉嫌利用黃湘媚名義刷訂33條免稅菸，另於機上刷購14條，合計訂購47條免稅菸。據了解，黃川禎被檢調訊問時，已坦承此事。

檢調連日清查勾稽這次國安特勤私菸案，發現有華航人員搭便車下單訂購情事。檢調查出，以華航管理師黃湘媚名義登入預購系統的訂單，共有2名刷卡人，分別是黃湘媚本人及空品處組長黃川禎，2人分別在機上刷購免稅品及菸品紀錄。檢調訊問黃湘媚、黃川禎2人，黃女獲請回，另黃男被依圖利罪嫌諭令交保20萬元。

據調查，黃湘媚為本次總統蔡英文專機任務的空品處隨機人員，檢調發現，黃湘媚的訂位代號為權限較低的「@VIPME」，卻涉嫌利用府會人士專用訂位代號「@VIPPR」，登入預購系統刷購雅頓護唇膏、KOSE光能露、A340鑰匙圈，合計9120元台幣；她另利用隨機人士的代號「@VIPME」，登入系統預刷保養品，兩者合計刷購8萬3090元。

檢調發現，黃川禎利用黃湘媚名義，以「@VIPPR」代號登入，刷購33條免稅菸、6瓶摩洛哥髮油，刷卡金額為2萬9630元台幣，其中有21條菸是幫華膳空廚的古姓男職員代購。

黃川禎另以隨機人士代號「@VIPME」登入，刷購2筆保養品，合計15萬8770元。黃川禎還在機上刷卡購買保養品及14條免稅菸，共1萬6300元台幣。

(中時 )