陳揮文直播中制止網友批評黃光芹。(影片自39:09開始)

名嘴黃光芹前陣子因專訪惹議，對韓國瑜態度從支持轉為批評，陳揮文過去也曾在廣播節目中呼籲聽眾別在聊天室中討論其他評論員，這樣他很難做人。只是昨日陳揮文開網路直播時，又有網友在聊天室中出言批評黃光芹，讓他嚴肅撂話：「你再講我就踢你出去！」

陳揮文昨晚開直播在聊天室驚見網友批評黃光芹感情生活，神情嚴肅地向該網友喊話：「不能去談那個，這個不行。你談這個我沒辦法接受，不是朋友不朋友的問題，你再講我就踢你出去！她結婚幾次跟她講什麼，這沒什麼關係，任何人都一樣。」強調黃光芹是他前輩。

其實今年中，陳揮文就曾在主持廣播節目中表明他的立場，希望聽眾朋友別在他節目中評論其他評論員，這樣他很不好意思，「你去罵他我不制止你，變得好像我縱容，可是我比較不希望你在我節目去講人家怎樣怎樣，因為這樣我很難做人。」聲明自己沒要談黃光芹事件，聽眾朋友要聽黃光芹，可以去別台。

(中時電子報)