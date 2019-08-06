小S過去常吃男星豆腐。（圖／中時資料照片）

主持人小S三年前結束熱播十二年的《康熙來了》，最近除了和大S、阿雅、范曉萱參加實境秀《我們是真正的朋友》，和老搭檔蔡康永的《真相吧！花花萬物》也進入第二季，不少觀眾發現原本常在節目中吃男來賓豆腐的小S，在新節目裡收斂不少，蔡康永最近受訪則坦言：「她口味變了」。

小S先前在《我們是真正的朋友》說了不少真心話，除了坦言根本不討厭林志玲，以後不想再以此當笑點外，也提到有名影響力贏她的主持人，曾受訪中嗆說：「小S的主持風格就是三樣式，帥的吃豆腐、女生就攻擊、老人就問候他健康」，而小S也搞笑回應說：「我只能說......你猜對了！」，「他應該是徹底的研究我，他應該是我的粉絲，謝謝你那麼喜歡我」。

據《網易娛樂》報導，蔡康永最近受訪，提到他和小S合作的《真相吧！花花萬物》，他認為：「我目前就把《花花》當成是《康熙》的某一種復播了」，被問到過去小S和男來賓互動常成為看點，最近節目中卻不常見，蔡康永說：「因為第一個，最近她自己的口味就偏向年長的方向了，我們目前還沒出現那麼年長的來賓」。

其次，蔡康永笑說：「如果要談的是夕陽之戀的話，也不要再走這麼肉慾的路線了，就是大家心靈的溝通比較重要」，說出了小S似乎不想再呈現肉慾的形象，他更透露小S之前很迷戀《軍師聯盟》中的于和偉，「我說他本人並不像曹操，然後她說她也很樂意知道這件事情」，蔡康永表示，自己後來將于和偉平時的照片傳給小S看，後來沒下文，「暫時沒有收到（她）什麼明確的反應」。

(中時電子報)