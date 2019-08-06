擁有百年傳統、音樂家馬勒曾經指揮過的捷克愛樂管弦樂團，將由新任藝術總監畢契科夫率領來台，預計開放200名高中、大專院校音樂學子免費觀摩彩排，感受大師現場。

畢契科夫表示，「捷克愛樂是現今少數依然保持獨特風格的樂團，當今古典音樂演奏，有如穿制服般的千篇一律，捷克愛樂堅持著一貫的高貴傳統，主張表現力和聲音的純粹性，這一點讓捷克愛樂成為全球的藝術瑰寶。」

畢契科夫1952年出生於聖彼得堡，6歲時以神童之姿開鋼琴演奏會，17歲考入列寧格勒音樂院指揮課程，20歲贏得拉赫瑪尼諾夫指揮大賽，22歲成為首位受邀擔任列寧格勒管弦樂團的學生，但因他對當時的蘇聯制度不滿，演出被取消，他因而離開家鄉，輾轉到美國紐約發展，幾次受邀為紐約愛樂、柏林愛樂代打演出，都令他聲名大噪。

畢契科夫和捷克愛樂很有淵源，早在2013年就曾擔任客席指揮，合作演奏多首柴可夫斯基曲目，這次來台演出曲目，也包括柴可夫斯基第六號交響曲《悲愴》和小提琴協奏曲，畢契科夫形容道，「柴可夫斯基的音樂直指人心，有如音樂奇蹟，和捷克愛樂之間的碰撞很有火花，像是斯拉夫民族和歐陸文化之間的對話。」

捷克愛樂管弦樂團被《留聲機》評選為世界前20位管弦樂團之一，和音樂史上重要作曲家、音樂家有密切的連結，1896年創團的首場音樂會，由德弗札克指揮演出，馬勒也在1908年指揮捷克愛樂首演他的第七號交響曲，1947年伯恩斯坦曾指揮捷克愛樂，首演柯普蘭的第3號交響曲，大提琴卡薩爾斯、鋼琴大師魯賓斯坦都經常與捷克愛樂合作演出協奏曲。

這次來台演出曲目，還包括捷克音樂之父史麥塔納交響詩《我的祖國》中最知名的一首〈莫爾道河〉，演出將於10月17日在台北國家音樂廳登場。

演出當天上午，在國家音樂廳也會舉辦一場「力晶美學藝堂－捷克愛樂公開彩排觀摩」，免費開放給高中音樂班與大學音樂系所學生入場觀摩，時間1小時，總名額200人，報名可透過E-mail：[email protected]向傳大藝術報名，額滿為止。

(中時 )