籌組台灣民眾黨並兼任黨主席的台北市長柯文哲今（6）日表示，不分區立法委員才是主力，區域立委選戰只是盡力而為，用途僅兩種，一種是選上，一種是讓他人落選。

據中央社報導，柯文哲下午接受POP Radio「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪時表示，進軍國會是組黨目標之一，其中不分區立委將是主力，以專業人士為主，立法院需要能專業探討問題的人。

他說，不分區立委名單將「提好提滿」34席，「本來就是要有征戰天下決心」。會接受外界推薦，而順位較後面者可先當立委辦公室主任或助理，再慢慢遞補，「做事要有長期規劃」。

柯文哲表示，時代力量在公元2016年立委選舉時只提6席不分區就是戰略錯誤，導致時力籍立委高潞．以用．巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）一旦被開除黨籍，時力立法院黨團面臨瓦解危機，他絕不重蹈覆轍。

被問及投靠者是否都是失意政客時，他說，2014年選台北市長，也是民主進步黨沒選才輪到他，「當時人家也嘲笑我們是流浪漢跟流浪狗的部隊，還是打贏啊」，團隊很多人「從馬路上撿來」。

不過，柯文哲表示，前台北市議員童仲彥與前新北市議員李婉鈺如果要入黨，確實要考慮一下；台北市議員鍾小平則還好，只是較活潑而已。

他說，希望在國會成立專業團隊，重點是支撐立委的幕僚，不分區立委不該是失意政客轉換站，應視為「柯文哲意志力在立法院的出現」。

中華民國憲法增修條文規定，立委自第7屆起113人，其中34人為不分區。

(中時電子報)