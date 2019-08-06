利奇馬颱即將來襲，但明（7）日各地仍晴朗炎熱，尤其背風地帶的中部與竹苗地區，受到氣流過山沉降的影響，新竹市為高溫橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣則為黃色燈號，有出現36度高溫的可能。

橙色燈號（連續3日36度以上）區域為新竹市，黃色燈號（36度以上）區域為：新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣；氣象局已對上述6縣市發布高溫資訊。

週三受利奇馬颱風外圍雲系影響，臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象局提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；戶外工作或運動者應遠離高溫環境。

(中時 )