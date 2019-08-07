新北市議員林國春將挑戰張宏陸。（王揚傑攝）

新北市立委選舉第6選區（板橋西區）再度上演藍綠大戰，新北市議員林國春與民進黨現任立委張宏陸二度對決，上屆立委選舉林國春以近2萬票差距敗給張宏陸，但在去年市議員選舉中，林國春以最高票當選板橋區議員，並挾帶高人氣、高支持度通過國民黨立委初選，由於2人均以深耕基層著稱，勢必將上演一場「陸軍大戰」。

板橋西區在上屆之前是由國民黨前立委林鴻池連任3屆，但綠營基本盤也相當穩固，從2012年藍營聲勢正旺時，藍綠版圖為55比45，到了2014年新北市長選舉，藍綠反轉成45比55，事實也證實民進黨翻轉成功，明年國民黨能否奪回地盤，民進黨是否受執政效應影響，值得觀察。

林國春是警察出身，曾任台北縣議員、新北市議員，打專業形象牌並勤跑基層，基層實力不可小覷，尤其目前大環境對民進黨較為不利，林國春又有新北市長侯友宜的行政支援，張宏陸的選情相對辛苦。

張宏陸從1997年便擔任前台北縣長蘇貞昌辦公室祕書，曾是台北縣最年輕的民政局長，對地方議題耕耘甚深，在擔任板橋代理市長時，有成功將荒煙蔓草的板橋435打造成藝文特區等政績，在板橋區的市民的心中占有一席之地。

由於板橋西區面積不大，勢必以「陸軍對戰」模式為主，爭取在選民面前曝光機會，選戰一旦開打，藍綠將展開巷道戰、組織戰一決勝負。

(中時 )