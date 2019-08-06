伊朗當局今天再次向簽署核子協議的歐洲國家喊話，若這些國家無法保護德黑蘭免於美國嚴厲制裁影響，伊朗將於一個月內進一步縮減對2015年核協議的遵守承諾且加快核活動步伐。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation of Iran）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示，若歐洲各國持續不履行對核協議的承諾，「伊朗會在大約一個月內採取第三步驟（縮減履行核協議承諾）」。

他還告訴國營的「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB），伊朗已擁有超過130公噸的重水，以及超過300公斤的濃縮鈾。

為了阻止伊朗提煉高純度濃縮鈾來製造核武，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）、英國、法國、德國、中國及俄羅斯等國於2015年與伊朗簽署核協議。

協議規定，伊朗重水庫存不得超過130公噸，儲存的低純度濃縮鈾也不可超過300公斤。大量的重水可生產鈽（plutonium），鈽也可被用來製造原子彈。

協議也規範伊朗提煉濃縮鈾純度只能達到3.67％，這純度足以供應核能發電，但遠低於核彈頭所需的90％以上純度。

美國總統川普去年宣布退出核協議，隨後恢復對伊朗實施制裁措施，試圖藉由封殺伊朗石油出口，迫使德黑蘭當局接受更嚴苛的核子和區域行為規範。

伊朗近期放話說，若未來仍無法依照核協議規定，透過遏制濃縮鈾計畫來換取出口石油，他們將阻擋所有經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的能源出口。全球約有1／5石油出口需經荷莫茲海峽。

卡馬萬迪指出：「能確定的是，若不理會或停止履行對我們的承諾，我們將加快核子活動的步伐。」雖然他沒有明指伊朗的下一步是什麼，但德黑蘭上個月曾揚言重啟關閉中的離心機，並將濃縮鈾純度提高到20％。

若擁有20％純度的濃縮鈾，伊朗生產核武原料所需時間將大幅減少。

但卡馬萬迪強調，這些縮減核協議承諾的步驟都是可以逆轉的，只要英、法、德、中、俄國最終能保護伊朗不受美國嚴厲制裁影響。

(中時 )