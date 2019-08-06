上週末美國在13小時內接連發生2起重大槍擊案，前美國總統歐巴馬5日對此發表聲明，譴責政治領導人「將種族主義情緒正常化」的言論，但全篇聲明都沒有提到現任總統川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬（Barack Obama）在社群媒體聲明表示：「我們應該徹底抵制任何我國領導人加深恐懼和仇恨氣氛，或讓種族主義情緒正常化的言詞。有領導人妖魔化那些長得不像我們的人，暗指移民等其他人威脅我們的生活方式，將別人當作次等人，或暗示美國只屬於某一類人所有。」

歐巴馬還說，現在是來自各個種族、政黨和信仰，以及懷有善意的美國人「清楚且明確」發聲的時候了。

聲明提到：「我們並非無依無靠。這樣的慘劇會持續發生，直到我們所有人都挺身而出，並堅持政府官員要對修改槍枝法規負起責任。」不過，歐巴馬全篇聲明並未直接點名川普。

美國德州和俄亥俄州在上週末接連發生2起大規模槍擊案，21歲的德州槍擊案凶嫌疑似是白人至上主義者。

(中時 )