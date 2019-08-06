1945年8月6日，日本廣島市遭到原子彈的轟炸，這是戰爭史上第一次的核武器攻擊，人類自此進入核威脅時代。由於愛因斯坦在1905年提出的狹義相對論，暗示著「質能互換」可引發巨大的能量，因此許多人以為原子彈是愛因斯坦發明的。其實原子彈的發明過程沒有那麼簡單，不過愛因斯坦的確在美國的原子彈研發競賽當中，扮演了起動的角色。

我們很強(we are the mighty)報導，1939年8月2日，即第二次世界大戰爆發前一個月(西方觀點)，愛因斯坦寫了一封兩頁的信，收信人是美國總統羅斯福，他呼籲美國必須趕緊研製核武器，以及相關研究。

第一段已說了，能量=質量X光速平方的狹義相對論，是在1905年就已經提出，這篇論文也啟動了另一種新科學-量子力學的發展，隨後各個國家科學家們，都投入相關領域的研究中，到了1930年代，德國的科學界已經在進行核分裂的研究，即使納粹已經壓迫猶太人，愛因斯坦已經出逃，但是德國已經試圖在研究核能武器化的可能性。

其實，早在愛因斯坦之前，許多在美國的歐洲籍科學家都已要求美國啟動原子彈研究計畫，大多數是愛因斯坦認識的科學家友人們(此時也多半是逃到美國的難民)，包括匈牙利的物理學家里歐‧席拉德(Leo Szilard)、愛德華‧泰勒(Edward Teller)和尤金‧維格納 (Eugene Wigner)，也寫信給羅斯福，他們確信德國正在利用這種新發現的技術來製造武器。

除了科學界以外，一位名叫亞歷山大‧薩赫斯(Alexander Sachs)的經濟學家，也向羅斯福提出德國正在發展原子彈的警告。

然而，愛因坦斯本人，對於核武器卻是半信半疑的態度，他認為以人類科技發展的速度，核武器應該不會在他有生之年出現。原子能傳統基金會主席辛西雅‧凱利(Cynthia Kelly)在2017年告訴國家地理，愛因斯坦從沒有想到，狹義相對論預言了核子武器。

愛因斯坦曾經說過：「我從不認為自己是原子能之父，我在那方面的作用非常間接。」

但是愛因斯坦的名聲份量是超過其他人的，他給羅斯福的信起到一錘定音的效果，羅斯福於1939年10月創建了「鈾諮詢委員會」，該委員會後來改名為「曼哈頓計劃」，正式研究與製作原子彈，終於在1945年中旬完成3枚，第一枚試驗彈在7月16日於新墨西哥沙漠試爆，效果超群，於是在8月6日、8月8日，在日本城市廣島和長崎投下，造成約20萬人死亡，爆炸發生幾天後，日本向盟軍投降，有效地結束了第二次世界大戰。

愛因斯坦雖然寫了信給羅斯福，但他自己沒有參與曼哈頓計劃 - 他被認為是一個太大的目標，有著安全風險，也有一說是因為，他既是德國人，又被視為立場左傾，在政治上不達標。

但是當他聽說原子彈已經在日本使用時，他說：「全都怪我。」

類似的自責愛因斯坦講了很多，他後來說：「如果我知道德國人無法成功開發原子彈，我就不會做任何事情。」

他還警告說：「我們因此走向難以想象災難。」

以下是愛因斯坦給羅斯福的信完整內容：

總統先生：

我與席拉德進行過粗淺的研究交流，使我相信在不久的將來，鈾元素將成為一種新型的重要的能源，由此引起的許多問題，必須使我們提高警覺性，假如有必要的話，政府部門應當採取迅速的行動。因此我相信我有責任提醒您關注以下的事實和建議。

在過去的四個月裡，通過里歐在法國的工作，以福爾米和席拉德在美國進行的工作，使用大量的鈾，來建立核子鏈式反應實驗爐，從而產生巨大的能量，以及生成大量的類鐳元素。

這種新的發現將暗示著一種新炸彈可能出現，儘管還不是那麼確定，但威力將十分巨大。只需一顆這樣的炸彈，並且在港口爆炸，將可能會摧毀整個港口以及周圍的環境。然而，這樣的炸彈對於空中運載，可能還顯得太過於沉重。

美國只有很少量適合使用的鈾礦石。好的鈾礦石在加拿大和捷克斯洛伐克，但最好的鈾礦還是在剛果。

基於這樣的情況，您也許會認為在美國建造鏈式反應爐的物理學家，以及行政部門保持永久的關系是有必要的。對於您而言，實現這樣的可能的方式就是，將這一任務委托給一個您絕對信任的人，由他來主持一個非官方的身份以進行工作。他的任務包括以下內容：

1. 接近政府部門，熟悉未來的發展情況，並且給政府的工作提出建議，特別是關注為美國獲取鈾礦的供應。

2. 通過提供資金加速實驗活動，解決目前由預算有限的大學實驗室來進行的問題。假如已經有資金，則通過和願意為這一事業奉獻的個人聯絡，或者是和具有必要設備的公司實驗室進行合作。

我了解到德國實際上已經停止了捷克斯洛伐克礦山的鈾交易，並對其進行了接管。他們已經採取較早的行動，根據德國副國務卿的兒子魏茨澤克，供職於柏林凱撒--威廉研究會，而在那裡美國關於鈾的活動一直在重覆著。

您真誠的朋友

阿爾伯特愛因斯坦

(中時電子報)