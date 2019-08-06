明年總統及立委大選越來越白熱化，各陣營也積極展開佈局，在宜蘭縣方面，「宜蘭縣蔡英文總統暨陳歐珀立委聯合競選總部」6日在宜蘭農田水利會召開第一次籌備會議，會中通過由前農委會主委、前宜蘭縣長林聰賢擔任宜蘭縣聯合競總主任委員一職，宜蘭市長江聰淵擔任總幹事。

此次籌備會議由民進黨全國競選總組織部執行長沈發惠、中央黨部中常委黃承國主持，共有前縣長劉守成等20多位黨公職參加，對於總統及立委選舉彼此交換意見，預定在8月20日完成民進黨宜蘭縣競選總部組織架構，並正式開始運作各項選務工作。

沈發惠表示，目前各方民調顯示蔡英文總統居於領先，國民黨仍面臨內部整合問題，韓國瑜支持度持續下降中，而台北市長柯文哲組黨的動作則造成總統參選機會下降，民調也在三方中落後，綜合情況民進黨堪稱樂觀，全國競總及中央黨部對宜蘭縣有很大的信心。

＃2020大選 ＃蔡英文 ＃陳歐珀 ＃柯文哲 ＃韓國瑜 ＃民調 ＃宜蘭

(中時 )