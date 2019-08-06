台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，掀起網路聲量高潮。但市政建設仍無建樹，議員游淑慧特別舉出國中小安裝冷氣這個議題上，要柯市長再加加油！因為，2018年5月競選政見，當選後淪為「#裝冷氣只是最後手段」；反觀，高雄市長韓國瑜拚市政，預定9月底前高雄工業區34校加碼完成「校園雙機」，兩人行政能力比出高下。

游淑慧表示，柯文哲先照顧好小朋友，再來談更上一層樓！她指出「2018年5月，正在競選的柯文哲宣佈台北市國中小全面加裝冷氣。當選後，柯文哲改口稱 『#裝冷氣只是最後手段』，要改善的是綠建築、機電系統。我和教育局溝，教育局也辯稱表全市國中小加裝冷氣需要14億經費，#市府立場為家長募款為主，因為冷氣非校園『基本』設備。」導致台北市國中小全面加裝冷氣進度嚴重落後。

游淑慧指出，她多次溝通北市國中小全面安裝冷氣之議題，教育局回答是：預定2021年才完成北市所有國小的電源改善計畫（改善成能負荷冷氣電、電流之電力系統）。至於何時北市所有國小才能有冷氣？不確定。視各校家長會募款能力囉！

而韓國瑜為兌現「三年雙機（冷氣機、空氣清淨設備）」承諾絕不打折，3月先兌現仁武小港林園大寮26所學校優先裝設空氣清淨機和冷氣機；而第一批鄰近工業區的鳳林國中等34校，將於9月底前全面建置完成，在秋冬空品不良季來臨前全面啟用，將有6萬3千名學生受惠。

高雄市長韓國瑜分享，新加坡40多年前就在政府部門裝設冷氣，看起來每個月花了一大筆裝設費用及電費，但行政效率、產能卻大幅提升，各界可能對裝設冷氣有不同意見，不過讓學生在舒適的環境下認真學習，長遠來看，「這筆教育投資是划得來的」。

柯文哲擅改政見稱 『#裝冷氣只是最後手段』，轉說改善的是綠建築、機電系統。而韓國瑜稱讓學生在舒適的環境下認真學習，「這筆教育投資是划得來的」。兩人見地、行政能力立分高下，柯文哲組黨力拚網路聲量，最終，潮水退了，就會知道柯文哲沒有穿褲子。

(中時電子報)