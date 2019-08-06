因《琅琊榜》等劇走紅的大陸女星劉濤，近期大方公布體重，168公分的她是59.3公斤，和外界認定女星體重永不超過50公斤的印象大不相同。其實現在對於「理想體重」的看法早不侷限於數字，包括衣服的鬆緊、生活型態、自信程度都是衡量指標。

劉濤大方在微博秀出體重數字，外界終於有機會一窺女星身材密碼，原來她們不是各個骨瘦如柴。儘管劉濤本人發文抱怨減肥「怎麼這麼難」，但她手臂、腹部線條緊緻結實，甚至練出了「馬甲線」，微博中也有非常多進行重訓的照片，可見運動習慣相當扎實。

劉濤在微博秀出體重機數字，超乎外界想像，直逼60公斤。圖片來源：劉濤微博

40歲的南韓女星李孝利（167公分）近期也以火辣曲線為雜誌拍照，肉眼看絕對只有4字頭的身材，同樣比想像還要重，她曾在實境節目中透露，體重超過55公斤。

不管劉濤或李孝利，鏡頭前穠纖合度、活力十足，印證所謂「理想體重」，不再只取決於體重機的數字。

李孝利也曾大方表示體重超過55公斤。圖片來源：李孝利IG

理想體重應該有彈性

大多數人在開始減重前，會先設定一個目標數字，營養師菲爾德（Emily Field）認為，這個數字應視情況而變化：「很多人腦海裡都有一個理想的體重數字，但這數字和真正能有元氣、精力、活力的生活型態，可能是相牴觸的。」尤其現在很多人傾向多一點肌肉的體態，所以看起來已經很完美的身材，站上體重機，或許都比想像再重一些。

另一個可能是，所謂「理想體重」是按照婚前、產前，甚至十年前的體重設定，但生活型態早已不同往日，不切實際的目標只會讓減重更難持之以恆，營養師賽特林（Brigitte Zeitlin）認為：「健康遠比數字重要多了。」畢竟減重的終極目標是讓自己更滿足、更開心，而滿足不只來自於身材，心理上的自在同樣重要。

體重機上的數字不是唯一，理想體重應該有更多衡量指標。圖片來源：pixabay

除了體重數字，還有哪些指標？

學著跳脫數字，以下這些指標都能幫助你辨別，是否達到「理想體重」：

1.衣服是否合身：「我根本不太幫客戶量體重，而是請他們想想牛仔褲、洋裝、西裝是不是合身。」賽特林強調，「如果只看體重數字，可能會讓人很沮喪，因為前一晚稍微吃得鹹了一點、水喝得多了一點，體重都可能變化。相反地，如果靠牛仔褲來辨別，不用死盯著數字，也能知道減肥效果。」

2. 健檢數字是否理想：包括血壓、心跳、膽固醇、三酸甘油酯的數據，都遠比體重數字更能呈現健康狀態。過去有迷思認為只要BMI落在過重範圍內，身體就不可能健康，但是《吃對了，讓你閃閃發光、抗老化（Eat to Cheat Ageing）》作者霍賓斯（Ngaire Hobbins）認為，「健康體重」其實無關外觀胖瘦，而是有助於活得好、活得久的體重。

不需要劇烈減重，也能改善健康，研究顯示光是減少5%的體重，就能降低血壓、改善胰島素阻抗、提升睡眠品質，並減少罹患乳癌的風險。

以均衡的飲食、運動減少體脂肪，遠比減下體重機的數字有意義。圖片來源：pixabay

3. 體脂肪下降

減重的目的在於減脂肪，一般速成減肥很容易只減掉肌肉，導致基礎代謝率降低，反而更難減重。

因此比起體重數字，健身教練、營養專家更注重「身體重組(body recomposition)」的概念，也就是增肌減脂，體重不用降太多，依然能練出漂亮結實的線條。

4. 心理健康提升

減重要改變的不是體重數字，而是生活型態，透過作息、飲食的調整，讓自己擁有更健康的生活。不因為過於嚴苛的計畫而衝擊自信，「影響減重的關鍵之一就是自信。」營養師賽特林強調，在樂觀、有自信的狀態下，減重才能長久，否則再完美的計畫都徒勞無功。

最健康、最開心的生活型態下達成的體重，就是最理想體重。圖片來源：pixabay

5. 能夠持之以恆

最後一個指標是體重不再上上下下。如果你已經很長一段時間沒復胖，而且不需要耗費太多力氣，就能達到這個數字，表示已經處在理想體重的狀態。

體重機上的數字真的僅供參考，營養師菲爾德強調：「我真心地認為，所謂最理想的體重，就是你在最健康、最開心的生活型態下，所達成的體重。」

資料來源：Shape、WebMD

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(中時電子報)