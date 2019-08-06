菲律賓總統杜特蒂不久將跟大陸國家主席習近平見面，討論2016年南海仲裁案。杜特蒂正面臨來自菲律賓國內越來越大的壓力，要求他勇敢地對抗北京。

美國之音中文網報導，菲律賓總統發言人帕內洛在今天的簡報會上沒有提供杜特蒂訪問北京的具體日期，不過他表示可能會在本月底之前。

民調結果顯示，杜特蒂的支持率一直在80％甚至更高；但是，民調結果還顯示，幾乎同樣比例的菲律賓民眾對大陸抱持不信任態度，希望自己國家的政府能夠勇敢面對他們眼中的海上霸凌。

最具爭議的問題之一是，杜特蒂決定擱置海牙常設仲裁法庭的一項裁決，以取悅北京，換取大陸對數十億美元投資方案的模糊承諾，而這些承諾基本上沒有落實。

海牙仲裁明確了菲律賓根據國際法享有的許多海上權利，同時，有效地使大陸有爭議的九段線對南海大部分地區的主權聲索無效。

杜特蒂此次出訪北京正值大陸海警船和捕魚民兵在南海有爭議地區的行為受到國際社會的抵制。其中包括美國國務卿蓬佩奧，他上星期抨擊北京在貿易方面和海上「數十年的不良行為」。

與杜特蒂對大陸採取的政策不同，菲律賓軍方最近向大陸提出了兩次外交抗議。第一次是菲律賓所說的100多艘大陸漁船最近在菲律賓佔領的一個小島附近集結；另一次是關於7月份五艘大陸軍艦未經宣布通過菲律賓12海里領海。菲律賓國防部長洛倫扎納稱陸方的做法是「未能遵守外交禮儀或者起碼的禮儀」。

菲律賓民調機構「社會氣象站」上個月公佈的一項民調結果顯示，大多數菲律賓人希望政府主張對南沙群島有爭議島嶼的主權，並逮捕被抓到破壞海洋資源的大陸漁民。

(中時 )