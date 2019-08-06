SUZUKI發表旗下主力車款VITARA，此車自1988年發表至今已歷30年，以其兼顧日常生活代步及假日運動休閒受消費 者青睞，新車外型除了承襲前代車款的魅力，並維持小排氣量大動力的特色，更新增時下流行的汽車科技，讓安全與便利性大增，售價自77萬起至91萬元，年銷目標3000台。

TAIWAN SUZUKI董事長鈴木忠臣表示，新一代VITARA不僅內在升級，外型同步躍進，全車系儀表標配4.2吋全彩整合式多功能型車資訊顯示幕，所有行車資訊，一手掌握、一目了然，而新增的SUZUKI Safety Support 6大電子安全配備，更可提供車輛前、後、左右全面安全防護。

新科技包括ACC主動式車距巡航控制，可自動偵測並調節車速，維持與前車距離；BSM車側盲點偵測系統會自動檢測兩側盲區有無車輛，若偵測到車輛，後照鏡會亮起LED圖標並發出警報；另外在進行倒車或轉彎時，RCTA後方車側警示可主動偵測視覺死角，適時警示駕駛、減少意外發生。

另外，DSBS雙感知器煞車輔助系統在高速駕駛時，能透過負責偵測中長距離的單眼攝影機，以及適用於短距離及夜間的雷達感應器，若快速追近前車，儀錶會亮燈並響起警報提醒駕駛減速；當前車減速導至距離過近時，亦會提供自動煞車輔助，避免與前方車輛發生碰撞；車速在60km/h以上，如果偵測到車體左右偏移不穩定時，Weaving alert駕駛疲勞警示功能即會向駕駛發出警報；LDWS車道偏離警示會透過振動方向盤並發出警示燈號，提醒駕駛注意安全駕駛。

新款VITARA搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，能爆發140hp最大馬力，小排氣量創造大動力輸出的動能科技，深受全球車迷激賞。而在優異的輸出表現之外，VITARA S車款亦有著17.6 KM/L的節能油耗表現，頂規車型更搭載SUZUKI獨門科技ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，讓駕駛人能根據不同路況及喜好，進行四種模式行駛切換機能，帶來優異的越野能力及穩定性，實現了寧靜感及優越的油耗表現，也能盡情享受暢快淋漓的駕馭樂趣。

業者表示，新款VITARA已進駐全台各大展示中心，賞車即可獲得精美的THE NEW VITARA鑰匙圈，參與試駕體驗還能獲取THE NEW VITARA 帥氣棒球帽。

新款SUZUKI VITARA內裝以黑色為基調，再以銀色勾出視覺線條，畫龍點睛。（TAIWAN SUZUKI提供）

全新SUZUKI VITARA已進駐展間，民眾賞車即可獲贈鑰匙圈，試駕再送棒球帽。（TAIWAN SUZUKI提供）

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