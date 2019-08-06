台灣民眾黨創黨大會今天舉行，並通過黨章程，簡稱民眾黨，英譯為Taiwan People’s Party，縮寫為TPP，台北市長柯文哲被推舉為黨主席。

創黨大會中午在台大醫院國際會議中心201會議室舉行，111名創黨黨員中，共有72人出席，推舉柯文哲為黨主席，柯文哲父母柯承發與何瑞英、恩師朱樹勳、前民國黨主席徐欣瑩、鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡教育基金會執行長劉宥彤皆出席。

柯文哲太太陳佩琪今天也在臉書說，「恭喜你在這重要日子為台灣人民做了一件「能讓人民生活更好」的事情。」從今而後，「不論你遇到什麼， 我都會跳出來。」

陳佩琪臉書全文：

人生即將從「耳順之年」逐步踏上「從心所欲」的境界， 恭喜你在這重要日子為台灣人民做了一件「能讓人民生活更好」的事情。

過去總是對你「黑飽」、「黑滿」的這些人，今天不小心留下一束花被我接到了，把她送給你…

柯文哲無論遇到什麼「太太都會跳出來」，是的，從今而後， 不論你遇到什麼， 我都會跳出來。

(中時電子報)