伊林娛樂旗下的知名造型師李明川日前與Eason、楊千霈、楊晨熙等人一起上衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享國外旅遊時遭遇的潛在危機。李明川透露他曾到美國巴爾的摩探望好友，為了吃炸雞竟誤闖治安警示的藍燈區，還親眼看到有人拿槍押人上車，嚇得他快步落跑。

李明川說，當時他人在鬧區逛街，逛著逛著突然好想吃炸雞，網路搜尋之後就沿著地圖走往最近的肯德基，走著走著，轉個彎之後鬧區人聲鼎沸的聲音越來越小，兩邊的店家都沒有開，還有疑似被搶劫過後的玻璃破碎、椅子倒地等狀況，他不疑有他，想說可能剛好這區比較不景氣，走著走著終於走到肯德基，一到店門口還覺得很新奇，因為這家肯德基的外帶區竟然有防彈玻璃跟鐵窗，結帳還要透過轉盤交付金錢與餐點，一切都讓他覺得好有趣。

李明川因此特地拍照給朋友看，沒想到朋友一看到照片馬上問他人在哪，朋友知道他所在位置後，嚇得問他為何去藍燈區，他這才知道，原來巴爾的摩是全美治安最差的地方，治安不好的地方都會設置藍燈警告，居民通常看到藍燈就不會走進去，他知情後也差點嚇死，因為他發現附近的人都正盯著他看，好不容易拿到炸雞，他立刻用飛快的腳程想逃離現場，沒想到路上就親眼看到有人拿著槍抵著一個人要把人押上車，也讓他更害怕、加速離開。

《請問你是哪裡人》左起Eason、楊晨熙、李明川、楊千霈、浩子、于美人及旅行達人。（衛視中文台）

楊千霈透露，10歲時跟爸媽到法國旅行，竟然遇到小混混拿著鞭炮往一家人身上狂丟，護母心切的她很機智的手裡的DM捏成大龍炮形狀，意外嚇走了小混混。Eason則是為了撿便宜開心試穿二手牛仔褲，等快結帳時卻發現自己的錢包被偷，雖然撞見翻他皮包的人，但錢卻早就被清空，損失8千多泰銖。

(中時 )