劉以豪以電影《比悲傷更悲傷的故事》打造好口碑，在兩岸締造高達48億票房，他正式宣告跨足音樂領域，加盟何樂音樂，順勢成為田馥甄、信、蔡旻佑等人的師弟。他拿起麥克風變成歌手，首發單曲為重新詮釋電影主題曲〈有一種悲傷〉，相當有意義。

音樂製作由操刀原唱A-Lin版本的金曲製作人陳建騏打造，劉以豪在錄音時，慎重看待卻壓力倍增，他試著拋開束縛、雜念進入歌詞情緒，在現場難掩緊張，最後把衣服脫光赤裸上半身，就唱出最真誠情緒順利完成錄製，同事笑說：「雖然脫光，但好險沒有走光。」因錄音室的燈是關暗，不會有春光外洩的疑慮。

他出道10年，首度拍攝屬於自己MV，他拍完第一顆對嘴鏡頭後直呼：「沒想到會這麼困難！」他表示平常演戲的時候都知道劇本寫了些什麼、會有關於角色的功課要做等，但拍攝MV對嘴的時候，一時之間不習慣，自嘲「連手該往哪裡擺都不知道。」

劉以豪擁有好人緣，在粉絲團連續8天邀來圈內好友來助陣造勢，以「有一種悲傷」為主題發想、拍攝生活情境kuso短片，包括導演林孝謙、蔡旻佑、網紅那那大師、信、袁艾菲、郭雪芙、廖文強和劉以豪接力拍攝短片，引起討論。

(中時 )