八大綜合台9點戲劇《一起幹大事》有不少逗趣橋段，演員之間無厘頭互動常令人笑岔氣，劇中新生代演員邱九儒，在最近集數裡犧牲頗大，穿著下身半透光緊身褲向心儀的女生表白，引來一旁的邱宇辰直盯他下盤猛看：「真的很想掐你屁股，怎麼可以有那麼彈的感覺！」

邱九儒下體意外被踢中。（八大）

邱九儒鏡頭前發揮搞笑角色，但私下的他極度害臊，最令他痛不欲生的是情節中意外被踢到「蛋蛋」橋段，對戲的許巧薇因距離沒算準，結果正面踢中，當下讓邱九儒痛到送醫院！回憶起這場戲，邱九儒說：「踢到的當下真的是從下面痛到腦，也因為真的太痛，沒辦法控制好我的括約肌，當下還放了一個很大的屁。」所幸去醫院檢查後並無大礙。

《模范棒棒堂》出道的李洛洋(小祿)參與「一起幹大事」客串演出，一登場就與邱宇辰有火爆對手戲。（八大）

此外，從《模范棒棒堂》出道的李洛洋(小祿)，也客串演出，他一身帥氣西裝、開著名車亮相，但一登場就與邱宇辰有火爆對手戲。兩人因在馬路上差點發生擦撞，李洛洋下車後非但沒道歉，還拿「傢伙」要跟邱宇辰拼輸贏！兩人皆從男團出身，這次難得同台交手，讓粉絲們期待兩人在戲裡擦撞出什麼火花。

(中時 )