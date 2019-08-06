陸美貿易戰再度升溫之際，美國海軍6日公布，核動力航空母艦雷根號目前位處南海，正前往馬尼拉。海軍少將湯馬斯（Karl Thomas）指出，雷根號穿越南海為外交談判提供安全保障及穩定。

美國海軍6日邀請菲律賓的將領、官員和記者登上雷根號，該艦搭載約70架F-18戰機、偵察機、直升機等，正前往馬尼拉。

當被問及雷根號穿越有主權爭議的南海海域旨在傳達什麼信息，湯馬斯認為，其軍事行動有利帶來區內安全與穩定，促進外交談判。

(中時 )