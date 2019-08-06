陸美貿易戰升級之際 美航母雷根號穿越南海 20:572019/08/06 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸美貿易戰再度升溫之際，美國海軍6日公布，核動力航空母艦雷根號目前位處南海，正前往馬尼拉。海軍少將湯馬斯（Karl Thomas）指出，雷根號穿越南海為外交談判提供安全保障及穩定。 美國海軍6日邀請菲律賓的將領、官員和記者登上雷根號，該艦搭載約70架F-18戰機、偵察機、直升機等，正前往馬尼拉。 當被問及雷根號穿越有主權爭議的南海海域旨在傳達什麼信息，湯馬斯認為，其軍事行動有利帶來區內安全與穩定，促進外交談判。 (中時 ) #雷根 #海軍 #南海 #美國海軍 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 鮑威爾放鷹＋貿戰無解 人幣反貶 04:092019/08/02 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－美股震盪加劇 留意期貨槓桿 04:102019/08/02 證券．權證 不滿非洲代表棄台挺陸 雷根怒罵猴子 04:102019/08/02 兩岸要聞 國家治理能力 陸力拚超越美國 04:092019/08/03 焦點新聞 全球降息潮 黃金債市熱 不宜炒房 04:092019/08/04 話題觀察 葉獻文專欄－靜待資金行情 04:102019/08/04 財經要聞 中國不是敵人 美前副總統喊話 04:102019/08/05 焦點新聞 降息＋徵稅 美元指數升破98 04:102019/08/05 焦點新聞 海軍不再新建獵雷艦 反因禍得福 04:102019/08/06 政治要聞 雙子星案南海再聲請假處分 北高行駁回 19:412019/08/06 社會 國際熱門新聞 全球最安全國度排名 冰島奪冠 台灣居前段班 - 國際 空威脅！專家：美列陸為貨幣操縱國沒用 - 國際 陸企停購農產品 美農民哀喊：上千人難活 - 國際 經濟將衰退 專家：中美貿易協議已無望 - 國際 國泰航空證實 機上監視器紀錄乘客行動 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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