大安紅樹林具有調節鹽度、防洪、維持生態多樣性的功能，吸引生態學者及民眾造訪。（陳淑娥攝）

台中大安紅樹林水筆仔胎生苗落地繁衍，吸引不少生態學者及民眾參觀。（陳淑娥攝）

大安紅樹林位於出海口，海堤旁磚頭散落，宜待相關單位綠美化。（陳淑娥攝）

紅樹林具調節鹽度、防洪、維持生態多樣性功能，台中大安紅樹林腹地寬廣，水筆仔繁衍茂密宛如迷宮，招潮蟹等30餘種「鐵甲武士」生態多元；當地龜壳里長表示，許多學生到此進行戶外教學，還有不少專家專程造訪，建議設置親海賞蟹木棧道，讓硬體設備更加完善。

龜壳里長洪正義指出，大安生態園區擁有獨天獨厚的生態環境，兩大片的紅樹林生長水筆仔、五梨跤及欖李，其中，水筆仔胎生苗生長成熟，紛紛落地繁衍，吸引生態專家前往觀察。

洪正義說，這裡生態樣貌豐富，許多學校造訪進行戶外教學，近距離觀察招潮蟹等30餘種「鐵甲武士」及各種候鳥，建議可規畫設置親海賞蟹木棧道，讓遊客能觀察到更多元的生態。

大安區長周秀茹表示，大安紅樹林佔地近20公頃，是目前中部地區最密集的生長地，也因繁衍十分茂密，林間道路錯綜複雜，有「紅樹林迷宮」之稱。她希望周圍海堤進行綠美化，讓環境更加舒適完善，以吸引外地遊客造訪。

大安區公所指出，大安溫寮溪口紅樹林是相當重要的紅樹林區，大宗的水筆仔為人工栽植，分布面積約2公頃，周圍有蘆葦草澤，北邊沙灘上有木麻黃及黃槿防風林，以及伴生植物馬鞍藤、濱刺麥及五節芒等。

(中時 )