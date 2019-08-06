琦琦最近帶女兒Ella為時尚雜誌合體拍照。（圖／取自新浪娛樂）

港星任達華上月在廣東出席活動遇襲，除了腹部有刀傷外，右手更因擋對方進攻導致神經斷裂，今(6日)太太琦琦出席活動，透露最近忙上網學下廚，為了老公康復，學會做了不少調養身體的煲湯，被問是否真的不追究了？琦琦說：「主辦單位派人來說想要賠錢，華哥回答不用了」，意指任達華這回受傷半毛醫藥費都不打算拿。

任達華上月20日現身公開活動時遇到不明人士拿刀衝上台狂砍，使任達華腹部與手部受傷，還因神經斷裂兩度進開刀房，4天後任達華精神奕奕回家休養。據《東網》報導，琦琦今出席美妝活動，分享老公目前乖乖在家休養中，自己跟女兒也在家裡24小時照顧一家之主，媒體笑問是皇帝式享受嗎？琦琦回說：「不，是五星級服務，他想吃什麼就吃什麼」。

琦琦更說，事發後任達華本來還想瞞她到底，但因楊受成勸告要動手術一定要經過家人同意，任達華才讓琦琦知道，琦琦第一時間本來聯繫不上老公，「真的是人生中最難過的moment」，過了五小時後才跟任達華見到面，而女兒Ella（任晴佳）知悉後更是大哭。

此外，最近琦琦再度帶著女兒Ella為時尚雜誌拍母女合體照，14歲的任晴佳如今已長高到180公分，身高比例好，又十分有氣質，被網友讚果然是最受關注的星二代。

(中時電子報)