在傳統報紙產業式微並轉型數位化的浪潮下，美國兩大媒體企業5日同意以14億美元合併，成為全美國最大的報紙。未來該公司將在美國擁有超過260份日報和300份周報。

報導指，蓋特豪斯媒體公司（Gate House Media）將收購擁有《今日美國》（USA Today）的甘尼特公司，並以870萬份報章流通量成為全國之首，大幅拋離流通量約170萬份、排名第2位的麥克拉奇公司（McClatchy）。雖然2間企業均稱合併後會致力提供優質報導，但他們也透露合併後每年會削減3億美元成本。

事實上，在報業電子化趨勢下，雖然《紐約時報》和《華盛頓郵報》等知名報章成功吸引了網路讀者群，但不少地區報紙近年紛紛重整，數以百計的地區報章停刊，也有報館裁員。據北卡羅萊納大學的研究，自2004年起已有近1800份地區報章消失，報館雇員人數自2008年至2018年減少了25％，今年裁員會持續。

(中時 )