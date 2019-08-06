台中市議員段緯宇驚傳罹患肺腺癌，經由手術切除右中葉肺後，目前人在家休養中，6日在臉書發文向親朋好友報平安。（陳世宗翻攝）

台中市議員段緯宇驚傳罹患肺腺癌，經由手術切除右中葉肺後，目前人在家休養中。段緯宇6日在臉書發文向親朋好友報平安外，他強調未來將好好監督台中市的空氣品質；並提醒40歲以上者，一定要定期做斷層掃描以維健康，特別是抽菸者一定要做。

市議員段緯宇平常在市議會中，問政不僅鏗鏘有力，特別是對不公不義的陳情案，更是據理力爭贏得選民讚賞。他說在3月23日做完體檢後，發現右中肺有2個疑點，其中0.8公分的呈現毛玻璃狀；經由衛生局長初步鑑識後，轉請中山醫院副院長診定為肺腺癌0-1期，並於7月中進行手術切除，一切良好免化療。

平常不抽菸的段緯宇指出，他在體檢前完全無異狀，「體壯如牛」，卻從檢查確定到手術完成，只有10多天，肺腺癌就由0-1期轉為1期；如果不體檢，年底以前就進納骨塔。因此，他除了報平安，也懇請好友們必須體檢，因為很多器官沒有神經，根本無症狀。

段緯宇強調，他未來對於台中市的空氣品質，一定要好好的監督並要求改善；更建議40歲以上者，一定要做斷層定期掃描，以維健康，尤其是抽菸者一定要做。段緯宇私交甚篤的親朋好友都為他感到慶幸，並祝福他早日康復一起在市議會中聯合質詢，為民喉舌。

(中時 )