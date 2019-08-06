立委林昶佐宣布以無黨籍爭取連任。（本報資料照）

議員徐立信(左3)擁有律師專業，去年更以該區第一高票勝選，實力堅強。（取自徐立信臉書）

北市家長會長團體聯盟會長、挺柯大將謝俊州也放話「柯有需要就參選！」（吳堂靖翻攝）

台北市第五選區（中正、萬華）選情多變，2016年民進黨上次禮讓時力立委林昶佐參選，林日前退出時力，宣布以無黨籍爭取連任，而前藍營立委林郁方也積極備戰，另外，台北市長柯文哲組黨全力進軍國會，無黨籍議員徐立信、鍾小平等人磨刀霍霍，而北市家長會長團體聯盟會長、挺柯大將謝俊州也放話「柯有需要就參選！」

中正萬華選選情恐上演三角督，國民黨確定由前立委林郁方出戰，原先綠營傾向自提人選，前議員顏聖冠積極爭取提名，不過黨務人士分析，雖然林昶佐宣布以無黨籍參選，但他喊話2020支持蔡英文總統連任，加上原先路線就傾向綠營，不排除雙方仍保有「禮讓」默契，或是暗中助林一臂之力。

不過藍營前立委林郁方從政多年，以國防與國際關係專業見長，打從年初就積極走訪地方備戰，基層實力不容小覷。

另外，台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，全力進軍國會，預估將造成影響，其中北市議員鍾小平、徐立信與柯關係緊密，尤其徐立信擁有律師專業，去年更以該區第一高票勝選，實力堅強。

民進黨資深黨員、北市家長會長團體聯盟會長謝俊州，日前大動作宣布退出民進黨，表態追隨柯文哲，由於謝在萬華擁有豐厚人脈，謝也霸氣說「柯有需要，隨時上場選立委！」柯家軍來勢洶洶，為地方選情增添未知數。

(中時 )