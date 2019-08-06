福星高照！8月甫就任大明高中校長的吳原榮開心地宣布，今年是大明高中辦學成果豐碩的一年！因為，無論是透過教育部特殊選才或大學繁星、技優推甄等升學管道，近百人錄取第一志願國立大專院校；國中部參加教育會考更出現會考成績111點全國滿分的優異成績，逾1/4學生錄取台中一中、台中女中等第一志願。

曾榮獲「第五屆星雲教育獎」-典範教師高中職組獲獎教師的吳原榮進一步表示，大明高中在擬定「強化升學輔導」及「適性專業展能」教學發展策略下，規劃完整又縝密的教學措施，亮麗教學成果其實並不意外，也皆歸功於學校師長深耕品格教育進而達到升學輔導之效。

吳原榮舉汽車科今年畢業生張紹銘及曾宇辰為例說，統測放榜後，兩位學生成績一舉囊括中投區私校動力機械群榜首的優異成績，可說是「叛逆少年逆轉勝」的最佳案例。

張紹銘回想三年高中生涯的學習點滴時，靦腆的向班導師王泗華道謝，並直言：「謝謝老師沒有放棄我！」事實上，張紹銘三年前入學成績表現平平，高一期間，因尚未對職涯選擇有明確目標，常規表現也常因遲到或無故缺課，個性叛逆、自我；甚至曾發生在學校球場因不服導師勸導而頂撞師長的行為產生，以致獎懲累積曾達四大過處分，面臨輔導轉學的窘境。

幸好，班導師王泗華個別瞭解張紹銘的學習狀況及家庭背景之後，發現學生是因缺乏正向的鼓勵及關懷，並誘發上進心後，三年的蛻變有目共睹；王泗華憶及曾宇辰在校學習點滴也笑著說：「這個小孩也讓我費了不少心思！」

曾宇辰表示，一年級時，因年輕氣盛不懂得尊重同學，班級幹部在發言討論時、常會用揶揄口吻向班級幹部嗆聲。班導師王泗華發現了曾宇辰的這個行為，便把他叫到台前對他說：「老師覺得你具有領導能力，班上幹部你選一個歷練服務同學。」曾宇辰當時愣了一下，後來才體會到老師的用心良苦，想藉由擔任幹部的服務機會、改變他心中的傲氣。

如今，統測成績放榜，兩位叛逆少年雙雙錄取國立屏東科技大學-車輛工程系！兩位學生回首學習路上能遇到如此良師循循善誘，並讓他們各自找到成就的舞台，內心歡欣之餘，更想對班導師王泗華說聲：「謝謝老師沒有放棄我們！」王泗華則謙虛的表示，「把學生當作唯一、不就是教育的價值！」

吳原榮表示，大明高中潭子藝術分部校區，今年畢業的廣告設計科也有多位學生考上國立科技大學，成績亮麗，統一入學測驗設計群專業科目-圖學繪畫達滿分人數高達22人；其中，更有多張試卷榮獲手繪題滿分示範作品，大明高中潭子藝術校區堪稱中區設計藝術搖籃。

吳原榮強調，除了升學表現優異，大明高中更積極鼓勵、輔導學生在校期間就能取得證照，每位學生取得的丙級證照在2張以上，汽車科今年高達55人考取乙級汽車修護證照，應屬中投區之冠，全校取得勞動部技能技術士乙級證照的人數高達百人，一證在手等於獲得就業高薪保證。

吳原榮相信，在全校老師都積極投入帶領下，學生會於大明啟動學習夢想，藉由教育翻轉人生，學生優異表現還會逐年成長，大明的未來更值得社區與家長們拭目以待。

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