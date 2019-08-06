台北市長柯文哲昨砲轟總統蔡英文「怎麼把國家搞成這樣」、「妳沒有貪污，可是妳身邊的每一個都貪污」，引發總統府幕僚抗議，要求道歉。不過，農業網路名人《一級嘴砲技術士》立即舉出5月農委會案例，打臉總統府幕僚抗議。

《一級嘴砲技術士》在臉書指出，在今年5月，農委會以監測農作物為由，開出了990萬的標案給了一家資本額10萬元的公司「鉑星」，透過鉑星向中國解放軍的關係企業，購買中國衛星拍攝的台灣衛星影像。

依據政府採購法規定，投標公司的資本額不得低於招標金額的十分之一。鉑星是一間成立3年的新公司，資本額僅有10萬元，擺明著就是一間白手套公司卻能拿下990萬的案子。

《一級嘴砲技術士》質問，到底是誰設計的標案？審查委員又是哪些人？是誰來確保鉑星的履約能力？《一級嘴砲技術士》更直接點名農委會陳駿季副主委，要求出來說明一下基層謠傳上級長官有交代案子給鉑星，到底是哪個長官有交代？

(中時電子報)