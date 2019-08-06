網紅「這群人TGOP」在YouTube擁近300萬人訂閱，創始成員鄭茵聲推出首張專輯《預告幸福》，她在新歌〈暗戀萬歲〉MV飾演以病嬌姿態詮釋人前善良可愛、人後滿腹心機的假閨蜜，不過她在現實中，無法耍狠去消滅情敵，「我喜歡一個人就是默默喜歡，還好我比較幸運，剛好喜歡的男生對我也有好感，所以沒有情敵出現，我也不會有消滅情敵這種變態的想法。」似乎向男友劉書宏告白，默默放閃。

她邀好友簡廷芮跨刀拍攝〈暗戀萬歲〉MV，也是她們繼電影《我的少女時代》後再次同框演出，鄭茵聲表示，之前跟簡廷芮合演閨蜜是很正面的角色，這次詮釋極大反差的假閨蜜，自然地就想到邀請真實生活中的好姊妹簡廷芮來再次合作。

談到暗戀，鄭茵聲認為暗戀一個人是很快樂的事，「但我自己不太會告白，我會怕，如果身旁有朋友想要告白，我一定會給她助力。」而她在MV大秀舞蹈，她在開拍前花了1周密集練舞，談到偶像是蔡依林，曾練過蔡依林熱門歌曲〈花蝴蝶〉、〈舞孃〉、〈睜一隻眼閉一隻眼〉等舞蹈。

(中時 )