第一屆政大雄鷹盃名校籃球邀請賽，今天在政大體育館開打，政大雄鷹男籃球隊首戰迎戰日本勁旅筑波大學，自開賽一路領先的政大，終場72：70以力退筑波大學，首勝入袋。

本戰頻在三分線外放箭、為政大攻下最高23分的洪楷傑謙虛說：「勝利是大家一起努力，不是一個人贏下來的。」隊長張鎮衙說，打從心裡感謝學長姐和來加油的球迷，希望在雄鷹盃能一場一場、找到進步的地方。

而來台僅一個多月的塞內加爾籍丁恩迪(Andy M. Dieng)，也在此戰收下他加入政大雄鷹隊後攻下的前4分，談到球隊的「外援」，政大男籃總教練陳子威說：「這場比賽真的要幫另一位外籍生聶歐瑪的罰球拍拍手，他練得很勤，很欣慰，也鼓勵條件更優的丁恩迪能漸入佳境。」

陳子威補充，感謝政大雄鷹會與政大創造這麼棒的學習舞台，希望雄鷹盃能與佛光盃成為台灣從北到南、暑假最重要的大學盃賽，至於政大雄鷹隊本身，他說：「教練的責任，在努力讓球員從個人球改打團隊球。」

(中時電子報)