允許雙重黨籍？ 民進黨：不行 21:332019/08/06 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今天成立台灣民眾黨，並允許雙重黨籍，民進黨發言人李明俐表示，民進黨依照黨規規定不能雙重黨籍，違紀將除名處分。 雖然民進黨規定不能有雙重黨籍，但黨政人士透露，通常不會清查。 (中時 ) #2020大選 #柯文哲 #民進黨 #民眾黨 #雙重黨籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 卓榮泰罔顧人民生計 04:102019/08/02 時論廣場 柯P攪亂綠營 網：民進黨慘敗確定！ 08:232019/08/02 政治 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 09:362019/08/03 政治 卓榮泰：柯與國民黨應要為台灣好 非打倒民進黨 15:212019/08/03 政治 大綠小綠 騙術之爭 04:102019/08/05 時論廣場 與柯文哲能合作？卓榮泰：要問他本人 11:562019/08/05 政治 爭取大陸人心才是安全保障 04:102019/08/06 論壇廣場 拒當綠營提款機 04:102019/08/06 論壇廣場 時力的另類械鬥 04:102019/08/06 時論廣場 柯文哲組黨 藍委：普世價值名詞大集合 缺乏中心思想 19:372019/08/06 政治 政治熱門新聞 批柯打臉到蘇貞昌？蔡這番話恐成最佳金句 - 政治 「黑韓議員」王浩宇農舍違法 桃園市府證實違建排拆 - 政治 震撼彈！傳趙少康請辭戰情室？ - 政治 柯P黨真成回收黨？網：亮點是她 - 政治 睡很久？網：一芳讓英粉全醒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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