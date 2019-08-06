台北市長柯文哲今天成立台灣民眾黨，並允許雙重黨籍，民進黨發言人李明俐表示，民進黨依照黨規規定不能雙重黨籍，違紀將除名處分。

雖然民進黨規定不能有雙重黨籍，但黨政人士透露，通常不會清查。

(中時 )

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