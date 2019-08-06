焦曼婷剛在大陸錄完實境節目。

焦曼婷和爸爸焦恩俊相處像朋友。

焦恩俊喜歡攝影，攝影作品曾在嘉義獲獎，女兒焦曼婷常是他的拍照對象。

星二代焦曼婷是焦恩俊與前妻生的女兒，近來演出LINE TV新劇《靈異街11號》正播出，6日被問到爸爸前陣子與老婆林千鈺傳出1年多沒聯絡，婚姻疑卡關，她說沒問爸爸，但希望他開心就好，「他自己的事自己解決，但不管做什麼決定，我都支持他，畢竟真正相處的是他們」。

23歲的焦曼婷個性大剌剌，對爸爸的婚姻，直言「那是他的事，不關我的事，我自己都還沒找到，我顧他那麼多咧」。外傳焦恩俊一直沒和女方聯絡？焦曼婷意有所指：「有時候對媒體說的話不一定是真的，如果有發生什麼，爸爸會告訴我，我都等最後通知」。

焦恩俊當年和前妻育有2女，雙方鮮少往來，他5年前再婚，當時只有大女兒焦曼婷參加婚禮。焦曼婷說，對林千鈺的印象是「跟我一樣是處女座、滿善良、很漂亮、很瘦」，坦言婚禮上和林是第一次碰面，後來見過幾次，互動很少，「因為阿姨也都在忙拍戲」。

焦曼婷表示現在單身，爸爸對她談戀愛抱著且戰且走態度，「如果哪天我帶男友到他面前，他也不能說不，畢竟談戀愛的是我」，透露爸爸幫她開條件，男友對象要像佛祖，「他說像彌勒佛那種，因為這樣看起來比較有安全感、和樂，有點帥又沒比他帥，不知道他在瘋言瘋語什麼」。

她虧爸爸是大屁孩，心態保持年輕，很能接受新的事物，其實是個很潮的爸爸，笑稱「他以前偶包重，可能都演大俠，這幾年在我『調教』下改變了」。透露焦恩俊熱愛養鸚鵡和攝影，有次語出驚人要幫她拍比基尼照，拍了沒？她張大眼說：「我沒辦法忍受在爸爸面前穿比基尼。」

焦曼婷表示，平時和爸爸相處都不太講正經話，通常互相拍拍醜照、一起看電影或玩攝影，除非工作上遇到問題才問他。焦恩俊一開始不太支持自己的女兒也成為藝人，不希望女兒從事辛苦、不穩定的工作，看女兒壓力大，他就用激將法說「算了啦，妳回來開早餐店」，她知道爸爸喜歡表面裝作漠不關心，其實會默默關注《靈》劇，知道女兒要躺冰櫃，還會分享過往拍戲經驗。

(中時 )