國民黨明天上午將召開中央提名審核委員會，討論包括雲林、新北、台南、台東等6位立委提名或徵召，預估可望全數通過審查，在下午中常會正式發布徵召提名。

6人包括新北市第4選區提名新北市議員陳明義、平地原住民提名台中市平地原住民議員黃仁，以及台東縣徵召台東縣副縣長張志明、台南市第3選區徵召現為台南市北區里長聯誼會長的振興里長童小芸，還有雲林縣山線第1選區徵召前立委張嘉郡、雲林縣山線第2選區徵召副縣長謝淑亞。

其中謝淑亞本周一經國民黨主席吳敦義在中央黨部約見勸進，雖未當場首肯，經縣黨部持續溝通，已同意接受徵召，挑戰民進黨立委許建國，今天縣黨部提名小組通過後，呈報中央黨部，列入明早提名審核委員會議程。

除6位選將之外，明天下午中常會也將一併追認中央提名審核委員會 7月26日已核定的兩位選將，包括台中市第1選區徵召前陸委會副主委張顯耀、連江縣提名現任立委陳雪生。

明年立委選舉，國民黨總計要提78席，在明天中常會後，剩5個選區人選未定，分別為新北市第3、台中市第3、嘉義縣第2、台南市第6以及金門縣選區。其中台中市第3選區內定徵召台中市副市長楊瓊瓔、新北市第3選區擬徵召市議員蔡明堂、台南市第6選區人選未定。

嘉義縣山線第2選區已由縣黨部昨天公告初選，目前以去年底採無黨籍參選民雄鄉長，卻以140票飲恨的民進黨創黨黨員許能通最被看好；許在今年2月加入國民黨，若獲提名，藍營認為可集結部分綠營力量挑戰「英系大將」立委陳明文。

至於金門縣選區，目前是否同意現任無黨籍立委陳玉珍回復黨籍競選連任或進行黨內初選，尚未定案。

(中時 )