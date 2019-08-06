利奇馬颱風來勢洶洶，恐成北部人最懼怕的「西北颱」，其中周四對台灣的影響最大，但到底有沒有機會放颱風假，也是民眾最關心的事，對此氣象專家吳德榮就表示「還有變數」，呼籲大家別太著急。

吳德榮在氣象播報時表示，依照目前氣象局預測的路徑，利奇馬颱風中心將穿過台灣本島與彭佳嶼之間，成為一個標準的西北颱，放假的機率滿大的；但吳德榮也指出，目前颱風路徑不穩定，變數頗大，往西偏登陸台灣本島，或是往東偏的可能性都有，最佳情況就是往東偏，對台灣本島影響將大幅減小。

吳德榮補充，放颱風假影響因素多、變化大，即使發布陸上警報，也還須等待風速、行進方向確定才能定奪，現在談放假還為之過早。

西北颱為何特別恐怖？吳德榮表示，這種颱風最可怕的就是帶來的風雨特別大，且因為吹西北風緣故，導致海水倒灌，雨水亦無法從淡水河口宣洩出去，特別容易造成淹水情況。

(中時電子報)