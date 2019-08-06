台南市近期午後仍有瞬間大雨，民眾要持續整理巡視家園，避免導致孳生病媒蚊。(台南市登革熱防治中心提供)

7月初台南登革熱疫情一度嚴峻，當時，因為手機推播防疫訊息，「一推成名」的開山里，在連續31天未傳出新增登革熱病例後，宣告解除社區監測，連同東區大同里、東門里連續31天無新增本土登革熱病例，3里今天正式解除社區監測；安南區理想里、左鎮區榮和里、新化區知義里、東區崇德里、忠孝里及崇明里、南區興農里等8里，預計後續也可望陸續解除。

台南市政府登革熱防治中心為防治登革熱疫情，持續不斷的社區監測，在連續31天無新增本土登革熱病例後，於8月5日24時以後解除中西區開山里及東區大同里及東門里的社區監測；8月6日24時以後將可解除南區大恩里的社區監測。之後安南區理想里、左鎮區榮和里、新化區知義里、東區崇德里、忠孝里及崇明里、南區興農里等8里，也可陸續解除。

7月9日開山里一夕爆紅，1個月無新增病例，終於解除社區監測，台南市長黃偉哲也透過臉書相揪大家利用暑假期間漫遊開山里，他模仿當初「簡訊」PO文型態，加碼推介周邊美食小吃，另類宣傳台南觀光旅遊。

當地人力推來到開山里，早餐就是肉燥飯、魚肚湯及肉、菜粽，中午點上不軟爛的炒鱔魚麵，再嚐嚐不吃會後悔的古早味冰棒當甜點；晚餐可以吃個清爽的圓環陽春麵加滷味、牛肉湯等，最後別忘了天然無添加的手工優格，自用送禮兩相宜，但也不忘提醒，沉浸美食之旅當下，仍請做好防曬及防蚊措施。

台南市近期午後仍有瞬間大雨，民眾要持續整理巡視家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄保特瓶、飲料杯等積水容器，才能避免導致孳生病媒蚊。

(中時 )