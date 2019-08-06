土耳其總統艾爾段6日表示，跨境進入敘利亞掃蕩庫德族民兵團體的軍事行動「很快就會進入下一階段」，暗示出兵敘利亞東北部的行動箭在弦上。

艾爾段（ Recep Tayyip Erdogan）在一年一度的大使會議中致詞說，土耳其透過「幼發拉底河之盾」（Euphrates Shield）和「橄欖枝」（Olive Branch）軍事行動啟動的進程「很快就會進入下一階段」。

安卡拉已兩度跨境進入敘利亞展開掃蕩庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）的軍事任務，分別是2016年8月代號「幼發拉底河之盾行動」和2018年1月代號「橄欖枝行動」，並且正試圖說服美國在敘利亞東北部建立縱深約32公里的安全地帶，讓YPG撤出此一緩衝區。

與此同時，土耳其和美國軍事官員6日在安卡拉針對建立上述安全地帶一事恢復磋商。

艾爾段4日曾表示，將對敘利亞幼發拉底河東岸地區發起軍事行動，並且已經通知美國和俄羅斯。他今天說：「如果土耳其今天不為所當為，後來將會付出更慘重代價。」

他並表示，美國總統川普不會接受土、美關係遭到S-400議題「綁架」。艾爾段強調，沒有「確鑿證據顯示S-400會傷害F-35戰鬥機或北大西洋公約組織（NATO）」。

安卡拉原本有意向華府採購愛國者防空飛彈系統，努力許久卻無法如願，因而於2017年與俄羅斯簽署S-400防空飛彈系統採購合約。這項採購案加深土、美齟齬，雙方過去數月以來為此數度交鋒。土耳其7月12日開始接收S-400，美國同月17日決定將安卡拉踢出「F-35聯合攻擊戰鬥機」（F-35 Joint Strike Fighter）計畫。

華府並且提出2017年通過的「以制裁反制美國敵人法案」（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act），警告安卡拉將因此遭到經濟制裁，強調「土耳其將會面臨非常真實的負面後果」。

艾爾段6日同時指出，土耳其會透過對話、軟實力、外交或現實政治來維護它在敘利亞的利益，期盼美國、NATO盟友與戰略夥伴能夠採行盟友該有的作為。他批評西方盟友的態度，並且強調土耳其採購S-400一事屬商業行為，並非戰略作為。

他也表示，期盼美國在引渡葛蘭恐怖組織（FETO）領導人葛蘭（Fethullah Gulen）的議題上採取明確作為，並且停止武裝恐怖組織YPG。

土耳其認為FETO是2016年7月15日失敗的流血軍事政變元凶，並且認為YPG是庫德工人黨（PKK）的敘利亞分支。土耳其、美國和歐洲聯盟認定PKK是恐怖組織。

(中時 )