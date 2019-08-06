知名手搖飲一芳水果茶香港代理商，在官方微博發文表示維護一國兩制，反對暴力罷工，遭部分台灣民眾揚言抵制拒喝。前新北市長朱立倫在臉書上PO文，以去年蔡總統過境美國的85度C事件，呼籲大家「茶照喝，反送中繼續挺」，不要掉入分裂操作的陷阱，台灣的生計要自己挺。

朱立倫PO出以「從85度C 到 一芳各表」的文章內容如下：

一芳事件喚起我的記憶，去年蔡英文總統過境洛杉磯路過當地85度C門市購買咖啡，卻讓這個台灣企業被稱為：「台獨企業」，蒸發36億台幣。

85度C被抹成台獨企業，今天香港代理商一芳水果茶聲明，不過兩天全球一芳也搖身變成親共企業，台灣的加盟主急得跳腳。

我認為一芳當然有責任說清楚講明白，但加盟主受到個別的政治事件影響顯得無辜。員工更無過多立場，也毋需牽扯色彩。

我的想法很簡單：不讓政治立場，影響百姓生計。茶照喝，反送中繼續挺，堅持民主，絕不妥協。

早上我提到「同胞須團結，團結真有力。」千萬不要掉入分裂操作陷阱，力量不要分化，同伴不要走散，我們手牽緊。

不論一芳各表、一芳兩制。我們的台灣，我們的生計，我們自己挺。

(中時 )