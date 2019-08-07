代表國民黨參選台中第七選區立委的莊子富獲國民黨提名總統參選人韓國瑜全力支持。（馮惠宜翻攝）

馮第10屆台中市立委第七選區（太平、大里區）選舉，民進黨現任立委何欣純力拼三連霸，而藍軍經黨部協調由台中廣播總經理莊子富披戰袍，莊子富雖為政治素人，卻熟稔新舊媒體操作，且與國民黨總統參選人韓國瑜頗有私誼；唯何欣純勤耕基層，服務有口碑，這場新人挑戰老將戰局充滿驚奇與變數。

何欣純在台中縣市未合併前連續當選三屆市議員，民國101年第8屆立委選舉當時民進黨提名前立委簡肇棟因爆發酒駕案宣布退選，何欣純臨危授命代表綠軍挑戰由前國民黨發言人鄭麗雯，經激烈選戰以5千多票險勝，此役奠定了她立委之路。

何欣純當選立委後，勤跑基層，在105年第9屆立委選舉時，當時國民黨禮讓親民黨籍市議員賴義鍠代表藍軍出征，最後她以63.07得票率連任成功。

何欣純以台中的女兒自許，任立委以來不斷在中央爭取地方建設包括：74線銜接國一、

74線增設大里(草湖)匝道、74線增設19甲北出匝道、74線增設太平南入＆南出匝道、旱溪整治、大里纖維工藝博物館等建設；此外地方婚喪喜慶也經常見到她的身影，耕耘基層之深，可見一斑。

在此次立委選戰，藍軍除莊子富外，現任市議員賴義鍠、李麗華都有意爭取黨提名，莊子富卻以新人之姿獲地方紅黑派支持，更由前立委顏清標出面協調兩位地方議員讓賢，顯見其實力不容小覻。

莊子富擔任超過廿年電台主持人，現任台中廣播總經理，不但熟稔媒體操作，以新人之姿挑戰何欣純，除相準民進黨執政基層民心思變，韓國瑜巡迴全台5場造勢大會，他場場都如影隨行，頗有機會乘著韓流翻轉地方選情。

莊子富早在韓國瑜擔任高雄市黨部主委時就認識，此次參選也得到韓國瑜全力支持，尤其他發揮專業與資源投入選戰後立即建立「子富有約的廣播平台」，透過社群網絡連結大里、太平人事物，與時俱進的選戰策略，除累積網路聲量、打開知名度，能否主導民意走向撼動選情成為關鍵。

(中時 )