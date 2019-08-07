馮第10屆台中市立委第七選區（太平、大里區）選舉，民進黨現任立委何欣純力拼三連霸，而藍軍經黨部協調由台中廣播總經理莊子富披戰袍，莊子富雖為政治素人，卻熟稔新舊媒體操作，且與國民黨總統參選人韓國瑜頗有私誼；唯何欣純勤耕基層，服務有口碑，這場新人挑戰老將戰局充滿驚奇與變數。
何欣純在台中縣市未合併前連續當選三屆市議員，民國101年第8屆立委選舉當時民進黨提名前立委簡肇棟因爆發酒駕案宣布退選，何欣純臨危授命代表綠軍挑戰由前國民黨發言人鄭麗雯，經激烈選戰以5千多票險勝，此役奠定了她立委之路。
何欣純當選立委後，勤跑基層，在105年第9屆立委選舉時，當時國民黨禮讓親民黨籍市議員賴義鍠代表藍軍出征，最後她以63.07得票率連任成功。
何欣純以台中的女兒自許，任立委以來不斷在中央爭取地方建設包括：74線銜接國一、
74線增設大里(草湖)匝道、74線增設19甲北出匝道、74線增設太平南入＆南出匝道、旱溪整治、大里纖維工藝博物館等建設；此外地方婚喪喜慶也經常見到她的身影，耕耘基層之深，可見一斑。
在此次立委選戰，藍軍除莊子富外，現任市議員賴義鍠、李麗華都有意爭取黨提名，莊子富卻以新人之姿獲地方紅黑派支持，更由前立委顏清標出面協調兩位地方議員讓賢，顯見其實力不容小覻。
莊子富擔任超過廿年電台主持人，現任台中廣播總經理，不但熟稔媒體操作，以新人之姿挑戰何欣純，除相準民進黨執政基層民心思變，韓國瑜巡迴全台5場造勢大會，他場場都如影隨行，頗有機會乘著韓流翻轉地方選情。
莊子富早在韓國瑜擔任高雄市黨部主委時就認識，此次參選也得到韓國瑜全力支持，尤其他發揮專業與資源投入選戰後立即建立「子富有約的廣播平台」，透過社群網絡連結大里、太平人事物，與時俱進的選戰策略，除累積網路聲量、打開知名度，能否主導民意走向撼動選情成為關鍵。
(中時 )
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