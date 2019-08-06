德州艾爾帕索（El Paso）大規模槍擊案中，一名墨西哥裔男子在槍林彈雨中以肉身護妻，官員及其家人證實，他5日不治死亡。這使艾爾帕索槍擊案罹難的墨裔美國人增至8人。

美國上週末發生兩起大規模槍擊案，艾爾帕索槍擊案發不到13小時，俄亥俄州岱頓市（Dayton）也發生槍擊案，兩案截至目前共造成32死。

路透報導，現年77歲墨西哥男子貝拉斯格斯（Juan de Dios Velazquez）與65歲的妻子愛絲特拉（Estela Nicolasa）6個月前跨越美墨邊界，從墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）搬到德州艾爾帕索，卻不幸遇上3日沃爾瑪賣場（Walmart）槍擊案。

貝拉斯格斯的姪女艾妲莉（Idaly Velazquez）說：「他無力再戰了，他的心臟已開始衰竭。」並向路透證實貝拉斯格斯身亡消息。

他的妻子腹部中彈，手術後情況穩定。

艾爾帕索槍擊案引發墨西哥群情激憤，墨西哥官員考慮提出訴訟，聲稱這起槍擊是針對旅居美國墨西哥人的恐怖攻擊。

訴訟案可能促使墨國提出最終引渡槍擊犯嫌的要求。

艾爾帕索是美墨邊境上一座雙語城市，由於離家鄉近，長久以來吸引墨西哥人與家人到當地定居，或在週末前往大肆採購。

(中時 )