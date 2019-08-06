政院15日院會將通過明年度中央政府總預算，蘇揆昨到總統府向蔡英文總統簡報109年度中央政府總預算案，其中，蔡總統肯定明年總預算收支平衡，並指示加強國防、社福、文化建設施政。

知情官員說，過去22年來的總預算案，歲出與歲入都有短絀，明年度則是睽違22年，再次達到總預算歲入歲出平衡，除了舉新還舊，未增加新的債務支出。

據了解，蔡總統認為政院嚴守財政紀律，各項施政重點也都能優先檢討編列，值得肯定。蔡總統也期許行政部門規劃各項施政計畫，務必妥善分配資源，讓有限資源發揮最大效益。

(中時 )