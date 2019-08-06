蘇揆報告明年度中央政府總預算獲蔡肯定 21:572019/08/06 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 政院15日院會將通過明年度中央政府總預算，蘇揆昨到總統府向蔡英文總統簡報109年度中央政府總預算案，其中，蔡總統肯定明年總預算收支平衡，並指示加強國防、社福、文化建設施政。 知情官員說，過去22年來的總預算案，歲出與歲入都有短絀，明年度則是睽違22年，再次達到總預算歲入歲出平衡，除了舉新還舊，未增加新的債務支出。 據了解，蔡總統認為政院嚴守財政紀律，各項施政重點也都能優先檢討編列，值得肯定。蔡總統也期許行政部門規劃各項施政計畫，務必妥善分配資源，讓有限資源發揮最大效益。 (中時 ) #總預算 #施政 #中央 #政府 #明年度 也許您會感興趣 推薦閱讀 中央聯手地方 高雄港20工區估吸126億 04:102019/08/02 產業．科技 彰化中央陸橋維修 西行連續11天封閉 12:322019/08/02 生活 國民黨中央黨部小斑鳩墜巢 動保處緊急救援 14:382019/08/02 政治 小組治國 確立黨中央決策角色 04:092019/08/03 焦點新聞 朱澤民：地方年損120億 印花稅稅損 中央全埋單 04:102019/08/04 財經要聞 印花稅年損120億 中央全埋單 01:122019/08/04 政治要聞 大陸五星國旗落海 香港政府予以強烈譴責 10:292019/08/06 兩岸 政院拍板廢印花稅 藍委批中央集權集錢 點名柯回應 11:122019/08/06 政治 港澳辦：逼林鄭辭職不能得逞 17:082019/08/06 兩岸 利奇馬颱風來勢洶洶 政院召開前置情資研判會議提高警戒 19:352019/08/06 政治 政治熱門新聞 批柯打臉到蘇貞昌？蔡這番話恐成最佳金句 - 政治 「黑韓議員」王浩宇農舍違法 桃園市府證實違建排拆 - 政治 震撼彈！傳趙少康請辭戰情室？ - 政治 柯P黨真成回收黨？網：亮點是她 - 政治 睡很久？網：一芳讓英粉全醒了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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