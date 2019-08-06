波斯灣地區陷入緊張情勢之際，伊朗6日發表3款精準導向的空對空飛彈，伊朗國防部長哈塔米還說，面對美國的「邪惡與陰謀」，這些飛彈展現伊朗已經準備好自我防衛。

這3款新型空對空飛彈分別是「雅新」（Yasin）、「巴拉班」（Balaban）與新系列的「根姆」（Ghaem），是由軍方與「伊朗電子工業」（Iran Electronics Industries）共同研發。

哈塔米（Amir Hatami）稱讚3款新型飛彈的發表是「伊朗國力與尊嚴的另一項重要成就」。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）引述哈塔米的話報導：「這足以說明，儘管美國和附庸國滿腹邪惡與陰謀，國防部將毫不猶豫捍衛伊朗並加強國防安全。」

法斯通訊社報導指出，雅新是智慧型導向飛彈，配備可折疊彈翼，可從有人駕駛的飛機或無人機發射，射程可達50公里。

巴拉班則是由全球定位系統（GPS）與感應器導向，同樣配備可折疊彈翼，並可掛載於機腹。根姆是熱追蹤飛彈，精準度可達到目標物週遭50公分內。

這3款飛彈的發表時間，正值伊朗與美國及盟國在波斯灣荷姆茲海峽（Hormuz Strait）的緊張情勢升溫之際。荷姆茲海峽是連接中東產油國與亞洲、歐洲和北美洲市場的重要水道。

(中時 )