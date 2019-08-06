台中市文化局長張大春專程北上釋出誠意，但溝通無效，紙風車劇團仍停止到台中演出；市長盧秀燕6日表示，造成誤解與不快，中間一定有誤會，「有錯的地方，就要道歉！」雙方已會談進行溝通，感謝劇團及執行長理解市府的誠意，市府也尊重劇團的考量，新聞局長吳皇昇強調，「目前氛圍正向」，市府相關單位仍會與劇團持續友善溝通。

紙風車劇團原定本周末至台中市南陽、永安國小演出，租借場地時衍生誤會，文化局長專程到台北溝通未果，盧秀燕強調，紙風車申辦場地的過程，如果造成誤解與不快，中間有誤會，市府有服務不夠好的地方，她代表市府致歉，「有錯當然要道歉，拿出EQ來解決！」

「市府要檢討、釋出善意、解決問題，相信這也是給孩子做一個良好的身教示範」，盧秀燕說，孩子最重要，市府十分歡迎紙風車，文化局也邀請他們11月來台中市表演，既然造成了誤會，怎樣化解才是最重要的，她已要求教育局等相關單位協助紙風車各項申辦事宜，後續能順利到校園演出。

(中時 )