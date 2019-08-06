懸疑間諜片《雙面特務》由以色列金獎導演尤瓦阿德勒(Yuval Adler)執導，《國家寶藏》黛安克魯格(Diane Kruger)、《黑豹》馬丁費里曼(Martin Freeman)，與《不存在的房間》凱斯安凡(Cas Anvar)主演。坎城影后黛安克魯格為演出以色列最強特務組織的特務，因此在拍攝前特別前往以色列接受了為期14天的摩薩德特務訓練，不僅得拿著假護照通過超嚴格的機場海關安檢，還要用在街頭說服陌生人開門讓她進入家中，若被發現則極有可能被送進監牢，種種驚險特訓讓她大嘆特務難當：「不當詹姆士龐德了！」

黛安克魯格2017年曾以《烈愛天堂》中精湛的演技奪下坎城影后，這次挑戰高難度的以色列摩薩德(Mossad)臥底特務，「摩薩德」特務組織作風一向以神秘冷酷為名，被認為是世界最頂尖的特務組織之一，甚至有「最冷血殺人機器」之稱。在《雙面特務》中，黛安飾演一名被送入伊朗秘密調查核武計畫的摩薩德特務，劇組特別安排她在開拍前先飛往以色列，由真實的摩薩德特務人員，帶領她進行為期14天的「特務訓練」。其中最令黛安克魯格印象深刻的任務，是自己被塞了一本假護照，就被送去了號稱「安檢極為嚴格」的特拉維夫機場(TLV)，她必須以假身分通過海關，任務才算是完成，讓她緊張到全身盜汗、心臟狂跳，事後受訪時仍然心有餘悸：「我到現在還是不知道他們是不是安排好讓我一定可以通關，若被發現真的很可能會被送進監牢，當下真的緊張到心臟快跳出來了！」

《雙面特務》以神秘的以色列摩薩德組織為背景。（威視提供）

黛安還透露在受訓過程中，連散步時都會突然地被指定進入一間陌生建築，她必須說服居民開門讓她進到公寓的陽台上，讓外面的特務人員看到，才算完成任務。因此在敲門前的短短時間內，黛安必須立刻想出假身份與合理的理由，使居民放下戒心並打開陽台讓她進入，「要對這些善良的人說謊，我超良心不安的！」結束兩周的嚴格特務訓練後也打破了她對於特務的美好幻想，直嘆：「我原本以為當『詹姆士龐德』這樣的超級特務很酷，但體驗了過真實特務生活後，一點都不想當了！」

故事敘述21世紀初，中東國家與西方世界關係如履薄冰，戰爭一觸即發。瑞秋（黛安克魯格飾）因為優異的天分及語言能力，被以色列特務組織相中，送往伊朗進行臥底，佯裝成無害的英文老師，接近神秘的目標法哈德（凱斯安凡 飾），以了解更多核武計畫的內容。然而，就在任務即將宣告終結的關鍵時刻，瑞秋卻離奇失蹤了，除了一通打給搭檔湯瑪士（馬丁費里曼飾）的神秘電話，什麼也沒留下。湯瑪士必須想盡辦法找出瑞秋的下落，還要設法保護組織、甚至國家的安全不受到牽連。電影30日在台上映。

(中時 )