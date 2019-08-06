美中貿易戰重燃戰火，中國大陸可能祭出何種報復措施？

中國大陸歷史最久的國際航班──中國國際航空公司5日深夜在其官網上宣布，從8月27日起停止營運北京至美國夏威夷航班，已購買該航線27日以後機票的旅客將全額退回票款。官網未說明停飛原因，但因近日美中貿易戰升級，網民各自發揮想像力稱，「要省點美元，乾脆全世界都禁了吧！」「抑制海外旅遊，刺激國內消費」，還有計劃訪美的網友質疑「不准去美國旅遊了嗎？」

據中國國際航空公司官網消息稱，「因網路佈局、運力安排等原因，國航將自2019年8月27日起，停止營運北京—夏威夷—北京航線CA837/8航班。由此給旅客出行計劃帶來的影響，國航深表歉意，並將積極做好已購票旅客後續機票服務工作，為出行日期為2019年8月27日（含）以後的旅客退還全額票款。旅客可通過國航官網、中國國航APP、國航服務熱線95583或機票代理辦理機票退票事宜。」

由於近日川普開始新一輪對總值3000億美元中國大陸商品加徵10%關稅，並指控中國大陸操縱匯率，中國大陸也聲稱美方未遵守先前恢復貿易談判協議，因而停購原先承諾的美國農產品，大陸央行也放手讓人民幣大幅貶值。美中貿易戰重燃戰火，導致美中股市全面重挫，外界也猜測中共還會對美祭出何種報復措施，全球的神經亦為之緊繃。

中國大陸官方的中國國際航空停飛夏威夷的消息自然也讓網民往這兩天的熱門新聞上思考，網民紛紛猜測，「主要為了省點美元，美元會嚴重缺口。全世界旅遊都禁止了吧！」「對美投資旅遊可以休矣！」「這為的就是抑制海外旅遊，刺激國內消費」「中美航班都是中國人坐，外國人坐的很少很少。」「就是不讓國人出來給美弟送錢嗎。trump很賤！你對他善意，他以為你軟弱可欺。」

另外有網民則表示，「先將五毛接回去再停航，免得它們在這裡添亂」，「停得好，很多中國富豪去夏威夷賭博」，「中國人一直挨打，從來都是認慫，因為實力不夠，要臥薪嘗膽。但現在真的是忍無可忍了。trump就是個流氓惡霸，唯一能夠讓他平等對待你的時候，是你比他強硬的時候。」

(中時電子報)