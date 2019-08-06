「超犀利趴10」上週六日於南港展覽館舉行，五月天主唱阿信首度演唱為蔡依林創作的〈玫瑰少年〉，6日阿信突然開創Youtube帳號「五月天 阿信」，並po出在「超犀利趴」中演唱的五月天版本〈玫瑰少年〉，不少歌迷驚喜連連，直問「阿信要轉行當youtuber了嗎」、「什麼時候跟孩子的媽合唱」。

五月天今年在「超犀利趴10」中，除了感謝歌迷十年來的支持，今年演出歌單也別出心裁，特別挑選多首挺同歌曲，如〈雌雄同體〉、〈愛情萬歲〉、〈擁抱〉、〈愛情的模樣〉、〈盛夏光年〉、〈彩虹〉等，呼應今年為同性婚姻法通過元年。

阿信晚間po出〈玫瑰少年〉現場版MV，短短1個多小時就有上千則粉絲留言，不少人驚喜「阿信的版本好有韻味」、「期待跟Jolin合唱」，也有網友搞笑歪樓「有點想看五月天版本的玫瑰少年舞蹈」、「可以在這個頻道多放一些生活影片 像是洗澡之類的」，而阿信也在底下留言「孩子們都有乖嗎： 1. 訂閱頻道 2.打開鈴鐺 3.喜歡影片 好了放你們去單曲循環」衝訂閱人數。

(中時 )