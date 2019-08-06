美國政府希望儘快從阿富汗撤軍，正在與塔利班談判中，塔利班口頭承諾不會再資助恐怖活動，然而他們的保證沒什麼效力，阿富汗的未來是暗淡的。美軍一份報告顯示，阿富汗的軍隊和警察部隊有嚴重的缺額問題，人數已降至自2015年以來的最低情況。喀布爾的治安已經出現不穩，若美軍全面撤出，現有的秩序可能全部瓦解。

軍事網(military.com)報導，美國入侵阿富汗重建特別監察長辦公室（SIGAR）向國會提交的最新季度報告顯示，阿富汗的治安相當不穩，在3月1日至5月31日期間，發生了6,445次敵人發起的攻擊，比上一季度增加了9％。超過一半的襲擊位置發生在阿富汗34個省份中的5個省：赫爾曼德(Helmand)、巴德吉斯(Badghis)、法里亞布(Faryab)、赫拉特(Herat)和法拉(Farah)，都是塔利班盤據的地區。

與此同時，阿富汗軍隊和警察的帳面數量也大幅下降，去年同期相比，3月至5月期間，包括部隊和警察在內的「阿富汗國家安全和國防軍」（ANSDF），人員數量減少了近4萬2千人，顯然阿富汗軍中有相當多的「幽靈士兵」，僅有員額卻沒有人員的結果。

根據報告，阿富汗軍警單位都有虛報人數的現象，有些人員已經離職或殉職，但是上層隱瞞，好繼續提領他們的薪水，這種事在中國近代史上不新鮮，稱為「吃空缺」。阿富汗軍警的薪餉是由美國與聯合國管理的多邊基金支付，就美國負擔的部分，給安全人員薪餉超過820億美元，是阿富汗所有重建資金的近三分之二。

SIGAR 稱，聯合國同意給養35萬2千安保人員，但截至5月底，真正存在的部隊只有27萬2千多名士兵，人員空缺約為20％。

阿富汗部隊缺乏士氣，許多軍警對於塔利班相當畏懼，他們服勤的喀布爾雖然相對安全，但是很多士兵的老家就位在塔利班勢力圈，他們很擔心自己服役的身份暴露，塔利班對家人報復，所以不少阿富汗士兵都希望找門路逃出國，有些在美國受訓的阿富汗飛行員就擅自逃跑了。

美國官員一再表示，自美國進入阿富汗以來，在塔利班統治下被禁止的學校終於重新開放，女孩子也可以上學，婦女終於可以考駕照，有著以前難以想象的自由。

然而，SIGAR報告指出，情況沒那麼美好，在阿富汗軍警衰弱，塔利班與ISIS-K(IS分支團體)的攻擊下，學校正在關閉。

該報告援引聯合國兒童基金會（兒童基金會）的數據，發現阿富汗的小學在2018年遭到了192次襲擊，高於2017年的68次，並且在持續衝突期間，2018年有1000多所學校因戰爭或是塔利班的壓力而關閉。

女孩的教育情況更不樂觀，阿富汗南部的7個省份，有一半的女孩沒有辦法上學，根據阿富汗政府的說法，有近260萬女孩失學中。

《迢迢上學路》就是描述在塔利班佔領區，學校很難經營，女孩更難上學的故事。

儘管川普總統在周三接受C-Span採訪時說：「我們現在正在努力談判達成共識，你可能已經聽過了，而且你知道，我們想盡快離開。」

美國總統川普想要早點從阿富汗撤軍，但是陸軍上將馬克·米利很擔心撤軍後的阿富汗局勢。(圖/美聯社)

但是美國陸軍參謀長馬克·米利上將(Mark Milley)並不贊成，他說：「我認為過早退出將是一個戰略錯誤。」

(中時電子報)